За три дня на границе задержали 14 человек за незаконный провоз продуктов

За 10-12 января (пятница-понедельник) в пунктах пропуска через границу было задержано 14 человек за незаконный ввоз продуктов животного происхождения.Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора в среду.



Товары ввозились в ручной клади и багаже. Всего выявлено более 150 кг молочной и мясной продукции. Она возвращена в Польшу, Литву. Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства — товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз.