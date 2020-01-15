Родные, волонтеры и полиция разыскивают 26-летнего мужчину, пропавшего в Калининграде (фото)

В областном центре разыскивается 26-летний Андрей Осипов. Он пропал трое суток назад, сообщает Поисково-спасательный отряд «Запад» в своей группе «ВКонтакте».



Мужчина ушел из дома по ул. Алданской в 16:00 в воскресенье, 12 января, с тех пор о нем ничего не известно. Приметы пропавшего: рост 170-180 см, на вид 25-27 лет, телосложение среднее, светлые волосы, карие глаза. На левом предплечии имеется татуировка в виде пистолета. Был одет в черную куртку, ярко-розовую кофту, на ногах — синие кроссовки.