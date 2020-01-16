На ул. Герцена водитель «БМВ» сбил на «зебре» подростка

На ул. Герцена водитель «БМВ» сбил на «зебре» подростка
Виталий Невар / Новый Калининград
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В среду утром в Калининграде на пешеходном переходе в ДТП пострадал подросток. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщает региональная ГИБДД.

Авария случилась в 07 часов 45 минут на улице Герцена. Автомобиль марки «БМВ» под управлением 38-летнего водителя при совершении левого поворота на улицу Парковая аллея совершил наезд на 15-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

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