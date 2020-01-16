Росгвардейцы задержали калининградку, регулярно совершавшую кражи в одном магазине

Росгвардейцы задержали калининградку, регулярно совершавшую кражи в одном магазине
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде наряд вневедомственной охраны задержал злоумышленницу, которая совершила несколько краж в одном и том же магазине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного о том, что в одном из магазинов бытовой химии на Ленинском проспекте неизвестная женщина несколько раз в течение года проносила через кассу без оплаты небольшие товары, а затем скрывалась. 

С помощью камер видеонаблюдения сотрудники магазина установили приметы злоумышленницы и распространили их среди персонала. Спустя недолгое время один из работников увидел, что правонарушительница вновь пришла в магазин, и сразу нажал кнопку тревожной сигнализации.

На вызов прибыл наряд вневедомственной охраны и задержал 36-летнию женщину, а затем передал её сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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