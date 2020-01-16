Жительница Балтийска засудила магазин, продавший старый iPhone под видом нового

Жительница Балтийска засудила салон связи, который продал ей некачественный iPhone. Об этом в четверг, 16 января, сообщили в пресс-службе городского суда.

В иске женщина указала, что в феврале 2019 года купила в магазине ответчика смартфон «Apple iPhone 7 Black 32 gb». В тот же день истица обнаружила, что в работе гаджета есть неполадки, а аксессуары в комплекте к смартфону были от сторонних производителей. Более того, смартфон оказался не новый, а бывший в употреблении.

Судья принял решение взыскать с продавца в пользу истцы 32 тыс. руб., уплаченные по договору купли-продажи смартфона, неустойку за просрочку выполнения требования потребителя в размере 32 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. и штраф в размере 35 тыс. руб. При этом суд обязал истицу вернуть смартфон продавцу.

Ответчик подал апелляцию, однако она была отклонена.