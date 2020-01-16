На Киевской Toyota поехала против движения и пробила кузов автобусу (фото)

В Калининграде на ул. Киевской на дороге с односторонним движением автомобиль Toyota врезался в бок пассажирского автобуса. Об этом в четверг, 16 января, «Новому Калининграду» сообщил очевидец.
ДТП произошло вечером недалеко от поворота на ул. Беговую. Из-за столкновения в корпусе автобуса образовалась большое отверстие. При этом иномарка почти не пострадала. На месте аварии работает ГИБДД. По словам очевидцев, автомобиль ехал против движения.
В районе ДТП наблюдается серьезная пробка.
Фото очевидца
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