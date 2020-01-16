ГИБДД: автобус врезаля в павильон у Центрального рынка из-за «банального» нарушения

Проверка, проведенная по факту ДТП у Центрального рынка, когда автобус врезался в цветочный павильон, показала, что причиной стало нарушение правил дорожного движения. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», об этом сообщил в четверг на пресс-конференции начальник областной ГИБДД Геннадий Бубенов.



«Там банальное нарушение правил дорожного движения. Мы внимательно просматривали камеры видеонаблюдения, регистраторы: водитель автобуса на „заканчивающийся“ сигнал светофора начинает поворачивать направо, сталкивается с машиной, которая точно так же поворачивает с Черняховского на Горького с левым поворотом. Совершает столкновение, резко выкручивает руль в правую сторону, не успевает его вывернуть обратно, и, соответственно, совершает наезд на ограждение с последующим наездом на цветочную палатку», — рассказал он. По словам начальника областной Госавтоинспекции, других нарушений выявлено не было. При этом, по уточненным данным, в результате ДТП пострадал только 1 человек — продавец цветочного павильона, заявил Геннадий Бубенов.