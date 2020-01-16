В Калининграде дети и подростки стали чаще травиться алкоголем

В 2019 году в Калининградской области зарегистрировано 167 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что в 1,2 раза меньше, чем в 2018 году (204 случая). Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. От таких отравлений умерло 107 человек.

Основная доля отравившихся отмечается среди взрослого населения (18-70 лет и старше) — 71,8% или 120 случаев (в 2018 году было 180 случаев). 11,4% отравившихся — подростки в возрасте от 15-17 лет (19 случаев против 5 случаев в 2018 году), на детей в возрасте до 14 лет приходится 16,8% или 28 случаев (2018 год — 9,3% или 19 случаев).

Среди мужчин острые отравления алкоголем встречаются в 2,7 раза чаще, чем среди женщин (73% и 23% или 122 случая и 45 случаев соответственно). Примерно такая же пропорция наблюдалась и в 2018 году.

В 2019 году от отравления спиртосодержащей продукцией умерло 107 человек, что в 1,4 раза меньше, чем в 2018 году (150 случаев). Все смертельные исходы, как и в 2018 году зарегистрированы среди взрослого населения (18-70 лет и старше).

«До сих пор бытует мнение, что алкогольное отравление развивается только в том случае, если человек употребляет „некачественный“ алкоголь или алкогольные суррогаты. Однако отравление может наступить при употреблении любых спиртных напитков. Алкогольное отравление наступает, когда человек потребляет за короткое время большую дозу спиртного, в таком случае отравление может стать смертельным. Умереть можно и от маленькой дозы спиртного в том случае, если генетически у выпившего индивидуума отсутствует или синтезируется в минимальных количествах фермент, расщепляющий алкоголь», — говорится в сообщении ведомства.