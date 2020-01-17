Водители сообщают о скользких дорогах и нескольких ДТП в Калининграде

В пятницу утром на дорогах областного центра образовалась наледь, водителей просят быть аккуратнее. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте». Пробки в городе оцениваются в 6 баллов.

«Сегодня подморозило, будьте аккуратнее!» — пишут в социальных сетях водители. Другие автомобилисты сообщают об авариях на путепроводе на проспекте Победы, на подъеме с Сельмы на Большую Окружную и на повороте с Вагоностроительной на проспект Победы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария также случились на Гвардейском проспекте перед пересечением с ул. Румянцева.