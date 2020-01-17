В «Пулково» задержали пассажира самолета из Калининграда, курившего на борту (фото)

В «Пулково» задержали пассажира самолета из Калининграда, курившего на борту (фото)
Фото предоставлено УТ МВД России по СЗФО
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Полицейские задержали пассажира, который в состоянии алкогольного опьянения закурил на борту самолета Калининград — Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

В транспортную полицию в аэропорту Пулково поступило сообщение от диспетчера о необходимости прибытия наряда к борту воздушного судна, прилетевшего из Калининграда. Полицейские установили, что 41-летний пассажир, житель Свердловской области, находился на борту воздушного судна в состоянии опьянения.

«Своим видом и поведением оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность. Кроме того, во время полета, находясь в туалетной кабине, курил сигарету с табаком», — говорится в релизе.

Когда задержанного доставляли в дежурную часть, он «выражался грубой нецензурной бранью в присутствии граждан и детей». От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Мужчина помещен в камеру содержания задержанных лиц.

В отношении фигуранта составлены административные протоколы по ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

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