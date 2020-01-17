За год число ДТП со сбитыми на переходах детьми в регионе выросло на треть

В 2019 году в регионе произошло 180 ДТП, в которых получили травмы дети до 16 лет — это 16% от всех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 4 ребенка погибли. Такие цифры озвучил накануне на своей пресс-конференции глава региональной ГИБДД Геннадий Бубенов.



В целом число ДТП с пострадавшими детьми в сравнении с 2018 годом выросло на 2%. Дети-пешеходы пострадали в 97 случаях, на пешеходных переходах — в 54 случаях (рост 35%). Из числа детей-пассажиров в дорожных авариях были ранены 80 человек, трое погибли. «В основном [виновники] родители — те, которые, пренебрегая Правилами дорожного движения не пристегивают детей, не используют детские удерживающие устройства», — отметил Геннадий Бубенов. Без удерживающих устройств дети до 12 лет пострадали в 8 случаях, 1 ребенок погиб.