Калининградец заплатил 8 тысяч за отдых с женщинами в сауне, но его обманули

Калининградец заплатил 8 тысяч за отдых с женщинами в сауне, но его обманули
Денис Туголуков / Новый Калининград
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В Калининграде мужчина заплатил 8 тысяч рублей за отдых в компании со знакомыми женщинами его приятеля, но те так и не приехали. Об этом в пятницу, 17 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, во время застолья в сауне товарищ потерпевшего предложил ему скрасить вечер, пригласив несколько знакомых женщин. Уточняется, что за их услуги у жителя города попросили 8 тысяч рублей. Получив деньги, приятель уехал «за женщинами» и перестал отвечать на звонки. Обманутый калининградец просидел в одиночестве несколько часов, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию. Преступника нашли по горячим следам и задержали. «Выяснилось, что похищенные деньги он потратил на собственные нужды», — сообщили в пресс-службе.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.

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