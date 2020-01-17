В Калининграде мужчина убил знакомого, который попытался его соблазнить

В Калининграде мужчина убил знакомого, который попытался его соблазнить
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде мужчина убил двумя кухонными ножами приятеля, с которым познакомился накануне, потому что тот начал оказывать ему знаки внимания. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда. 

Судом установлено, что 24 июля прошлого года в вечернее время на улице Киевской в Калининграде мужчина случайно познакомился с 48-летним местным жителем. Последний пригласил новоиспеченного приятеля в гости для распития спиртного. Позже между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину квартиры двумя кухонными ножами не менее шести ударов в шею, голову и туловище. От полученных ранений пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления. Гость уехал домой, где и был задержан правоохранительными органами. 

На судебном заседании подсудимый пояснил, что совершил преступление из-за того, что разозлился на приятеля, так как тот стал оказывать ему знаки внимания.

Суд признал 32-летнего калининградца виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Психиатрическая судебная экспертиза признала его вменяемым. Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи и угон. Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей — матери погибшего мужчины — 800 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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