В Междуречье школьный автобус столкнулся с фурой (видео)

В Междуречье школьный автобус столкнулся с фурой (видео)
Фото предоставлено пресс-службой регионального УМВД
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В Черняховском районе школьный автобус с детьми вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 8.30 в пятницу на автодороге «Сиреневка-Кудрявцево». Автобус марки «ГАЗ» под управлением 62-летнего водителя вез 14 учеников в школу поселка Междуречье. По предварительным данным, на прямом участке дороги водитель отвлекся от управления, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки «Скания».

В момент аварии все дети находились на своих местах и были пристегнуты ремнями безопасности. Транспортные средства получили технические повреждения, дети не пострадали.

«Дети организованно и оперативно были пересажены в другой школьный автобус. Дети были осмотрены медицинскими сотрудниками на территории школы. На данный момент дети чувствуют себя хорошо, пострадавших нет, дети продолжили обучение», — сообщила директор Междуреченской средней школы Елена Ларионова.

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Госавтоинспекция Калининградской области проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом. 17.01.2020 года в 08 часов 30 минут по автодороге «Сиреневка-Кудрявцево» следовал школьный автобус «ГАЗ» под управлением 62-летнего водителя, осуществлявший подвоз 14 учащихся в школу поселка Междуречье. По предварительным данным, на прямом участке дороги водитель отвлекся от управления и совершил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Скания». На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. В ходе проверки было установлено, что дети на момент дорожного происшествия находились на своих местах и были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП никто не пострадал. Технические повреждения получили только транспортные средства. В ходе медицинского осмотра, ушибов и других телесных повреждений, у несовершеннолетних пассажиров выявлено не было. Все дети были доставлены в школу для проведения занятий. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, в том числе и почему водитель отвлекся во время движения. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, не отвлекаться от управления транспортными средствами, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Малейшая ошибка может привести к трагедии!

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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