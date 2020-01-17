В Междуречье школьный автобус столкнулся с фурой (видео)

В Черняховском районе школьный автобус с детьми вылетел на встречную полосу и столкнулся с фурой. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 8.30 в пятницу на автодороге «Сиреневка-Кудрявцево». Автобус марки «ГАЗ» под управлением 62-летнего водителя вез 14 учеников в школу поселка Междуречье. По предварительным данным, на прямом участке дороги водитель отвлекся от управления, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки «Скания».

В момент аварии все дети находились на своих местах и были пристегнуты ремнями безопасности. Транспортные средства получили технические повреждения, дети не пострадали.

«Дети организованно и оперативно были пересажены в другой школьный автобус. Дети были осмотрены медицинскими сотрудниками на территории школы. На данный момент дети чувствуют себя хорошо, пострадавших нет, дети продолжили обучение», — сообщила директор Междуреченской средней школы Елена Ларионова.