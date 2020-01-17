Под Пионерским «Шкода» вылетела в кювет, водитель в БСМП (фото)

В результате аварии, случившейся в Светлогорском ГО утром в пятницу, пострадала 27-летняя женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 8.40 на 11 километре трассы «Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный». Со стороны Светлогорска в направлении Пионерского ехала «Шкода» под управлением 27-летней женщины, которая не справилась с управлением на скользкой дороге. Машина вылетела в кювет, женщина получила травмы, ее госпитализировали в БСМП.
Фото региональной Госавтоинспекции
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