Под Зеленоградском в «лобовом» ДТП пострадали два человека (видео)

Под Зеленоградском в «лобовом» ДТП пострадали два человека (видео)
Фото ГИБДД
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В результате аварии, случившейся утром в пятницу на старой зеленоградской трассе, два человека оказались в больнице. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 9.10 на 14 километре трассы «Холмогоровка — Коврово». 51-летняя водитель «Ровера» на прямом участке выехала на встречную, где авто врезалось в «Тойоту Ярис», ехавшую навстречу. В результате ДТП травмы получили водитель «Ровера» и 70-летний пассажир «Тойоты» получили травмы, обоим потребовалась госпитализация.

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В Зеленоградском районе в ДТП пострадали два человека Сегодня, в 9 часов 10 минут на 14 километре автодороге «Холмогоровка – Коврово» 51-летняя водитель автомобиля марки «Ровер» на прямом участке дороги допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем марки «Тойота», двигавшимся навстречу. В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Ровер» и 70-летний пассажир автомобиля «Тойота» получили травмы и доставлены в больницу. На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения! Выбирайте безопасный стиль вождения, избегайте резких маневров на дороге. #гибдд39#дтп #соблюдайпдд #непревышайскорость #встречнаяполоса

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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