В Зеленоградском районе два авто столкнулись на «встречке», пострадала женщина

В пятницу, 17 января, в Зеленоградском районе произошло ДТП на встречной полосе. Пострадал человек. Об этом сообщила на своей странице в «Инстаграм» региональная ГИБДД.

Авария случилась в 9.10 на 13-м километре автодороги «Холмогоровка-Коврово». В направлении поселка Коврово следовал автомобиль «Ровер» под управлением 52-летней женщины, которая не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с «Тойотой», за рулем которой находился 33-летний водитель. В результате ДТП пострадала сама виновница ДТП.