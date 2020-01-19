На трассе в Гурьевском округе беременная женщина и ребенок попали в ДТП

На трассе в Гурьевском округе беременная женщина и ребенок попали в ДТП
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Война на дорогах

В Гурьевском округе на трассе Родники — Солнечное — Низовье беременная женщина и ребенок попали в ДТП. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось около 21:00 в субботу, 18 января.

По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля «Тойота» не заметила припаркованный у обочины «Фольксваген» и въехала в него. От удара «Тойоту» отбросило в сторону и машина задела придорожное дерево. Беременная водитель получила травмы. Ребенок, находившийся на заднем сиденьи машины в специальном кресле, не пострадал. 

В «Фольксвагене» никого не было. Неподалеку от машины валялся смятый аварийный знак.  

На место ДТП выезжали медики, спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства происшествия. 



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter