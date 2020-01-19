На трассе в Гурьевском округе беременная женщина и ребенок попали в ДТП

В Гурьевском округе на трассе Родники — Солнечное — Низовье беременная женщина и ребенок попали в ДТП. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось около 21:00 в субботу, 18 января.



По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля «Тойота» не заметила припаркованный у обочины «Фольксваген» и въехала в него. От удара «Тойоту» отбросило в сторону и машина задела придорожное дерево. Беременная водитель получила травмы. Ребенок, находившийся на заднем сиденьи машины в специальном кресле, не пострадал.

В «Фольксвагене» никого не было. Неподалеку от машины валялся смятый аварийный знак.

На место ДТП выезжали медики, спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства происшествия.