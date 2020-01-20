В «Храброво» задержали пьяного мужчину, занявшего в самолете три места

В аэропорту «Храброво» с рейса Калининград-Москва сняли пьяного мужчину, игнорировавшего замечания. Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте.

По данным ведомства, 54-летний житель Приморского края находился на борту воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина снял обувь и лег спать, заняв три пассажирских места. На неоднократные замечания бортпроводников и командира лайнера он не реагировал.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным законом») и по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).