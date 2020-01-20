За прошедшие выходные полиция задержала 25 пьяных водителей на дорогах области

За прошедшие выходные, с 17 по 19 января 2020 года, полицейские задержали 25 автомобилистов, которые ездили по дорогам области в нетрезвом состоянии. Четверо из них сели пьяным за руль повторно. Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.



В ведомстве напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. Кроме того, управление автомобилем в нетрезвом виде может повлечь тяжелые последствия как для самого автомобилиста, так и для других участников дорожного движения и пешеходов. Сообщить о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.