За прошедшие выходные полиция задержала 25 пьяных водителей на дорогах области

За прошедшие выходные полиция задержала 25 пьяных водителей на дорогах области
Виталий Невар / Новый Калининград
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За прошедшие выходные, с 17 по 19 января 2020 года, полицейские задержали 25 автомобилистов, которые ездили по дорогам области в нетрезвом состоянии. Четверо из них сели пьяным за руль повторно. Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. Кроме того, управление автомобилем в нетрезвом виде может повлечь тяжелые последствия как для самого автомобилиста, так и для других участников дорожного движения и пешеходов. Сообщить о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.


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