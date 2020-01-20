Работавшая трейдером местная жительница украла у знакомой почти 3 млн рублей

Жительница Калининграда, которая работала трейдером и заключала сделки на рынке межбанковского обмена валют, украла у своей знакомой почти 3 млн рублей. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



По информации ведомства, в период с мая 2013 года по август 2014 года женщина заключила со своей знакомой несколько договоров, позволяющих управлять средствами на финансовом рынке для ее дальнейшего обогащения. Клиентка вверила мошеннице более 4 млн рублей, но та решила воспользоваться деньгами иначе: после совершения нескольких операций женщина вывела с торговых счетов почти 3 млн рублей и оставила их себе.

По данному факту городская прокуратура направила уголовное дело в суд. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Однако сама калининградка вину в совершении преступления не признала.