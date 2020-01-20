Жительница Черняховска отсудила 150 тыс. рублей у сбившего ее на «зебре» водителя

Жительница Черняховска отсудила 150 тыс. рублей у сбившего ее на «зебре» водителя
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительница Черняховска отсудила 150 тысяч рублей у водителя, сбившего ее в декабре 2017 года на пешеходном переходе. Об этом в понедельник, 20 января, рассказали в пресс-службе Черняховского городского суда.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел на пересечении улиц Калининградской и Садовой, где ранним утром пострадавшая переходила дорогу по «зебре». Женщину сбил водитель «Рено», после чего ее доставили в больницу. Медики расценили полученные травмы как вред здоровью средний тяжести.

Позже сбитая автомобилистом жительница города обратилась в суд, чтобы потребовать компенсацию морального вреда, однако водитель посчитал, что она завышает требуемую сумму.

Суд пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика в пользу пострадавшей 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.


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