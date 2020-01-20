Таможенники за 2019 год выявили 29 случаев наркоконтрабанды на территорию области (фото)

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Таможенная служба Калининградской области за 2019 год выявила 29 случаев, связанных с контрабандой наркотиков через границу. Об этом в понедельник, 20 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Совместно с подразделениями полиции в 2019 году сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Калининградской областной таможни провели оперативно-розыскные мероприятия в отношении членов нескольких ОПГ, организовавших поставки наркотических средств на территорию области и их незаконный сбыт в регионе», — говорится в документе.

Уточняется, что среди всех случаев перевозки запрещенных веществ на территорию региона, В12-ти случаях наркотики были обнаружены в почтовых отправлениях, поступивших из-за рубежа, а в шести случаях на контрабандистов завели уголовные дела по ст. 226.1 УК РФ.

Фото — пресс-служба областной таможни
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