На развороте у мотеля «Балтика» снова ДТП, водители винят светофор (фото)

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В понедельник в конце Московского проспекта столкнулись два легковых авто. Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец, удар был сильным, у одной из машин разбит капот.

Авария произошла на стороне трассы, ведущей в центр города, когда один автомобиль пытался развернуться, а второй ехал прямо. Участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте» высказывают мнение, что одной из причин частых ДТП на этом участке является неверная настройка светофора.

«Нужно отдельно стрелку делать на разворот, как с обратной стороны. Светофор запутывает водителей. Когда со стороны Калининграда загорается красный, со стороны области ещё горит зеленый, с доп стрелкой. Те кто этого не знают, начинают смело разворачиваться, итог на фото. И так по несколько раз в день», — пишут в социальной сети водители.

Фото очевидца

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