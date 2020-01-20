На развороте у мотеля «Балтика» снова ДТП, водители винят светофор (фото)

В понедельник в конце Московского проспекта столкнулись два легковых авто. Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец, удар был сильным, у одной из машин разбит капот.

Авария произошла на стороне трассы, ведущей в центр города, когда один автомобиль пытался развернуться, а второй ехал прямо. Участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте» высказывают мнение, что одной из причин частых ДТП на этом участке является неверная настройка светофора.

«Нужно отдельно стрелку делать на разворот, как с обратной стороны. Светофор запутывает водителей. Когда со стороны Калининграда загорается красный, со стороны области ещё горит зеленый, с доп стрелкой. Те кто этого не знают, начинают смело разворачиваться, итог на фото. И так по несколько раз в день», — пишут в социальной сети водители.

Фото очевидца