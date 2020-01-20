В Балтийске маляр ночью приехал на стройку, чтобы украсть стекла, но его поймали

В Балтийске 34-летний маляр ночью приехал на стройку, чтобы украсть 10 стеклопакетов, а затем заработать на их продаже. Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Как уточнили в ведомстве, мужчина работал в этом же здании и заранее спланировал похищение строительных материалов. Однако сотрудникам полиции сообщили о предполагаемой краже, и они установили наблюдение за объектом. Когда мужчина приехал к месту преступления и начал грузить стеклопакеты в машину, его задержали. В автомобиле полицейские нашли 10 экземпляров стоимостью 18 тыс. рублей. Преступник сознался, что хотел потом все продать.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.