Контрактника БФ осудили на 2,5 года условно за взятку сотруднику ГИБДД

Контрактника БФ осудили на 2,5 года условно за взятку сотруднику ГИБДД
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде суд приговорил к условному сроку военнослужащего по контракту, который сел за руль пьяным и пытался избежать ответственности с помощью взятки. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ, 

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, капитан-лейтенант был остановлен сотрудниками ДПС за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Находясь в патрульной машине, военнослужащий, желая избежать привлечения к административной ответственности, посредством мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн» перевел в качестве взятки знакомому полицейского денежные средства в размере 20 тыс. руб., после чего был «отпущен» сотрудниками ГИБДД (уголовное дело в отношении полицейских по обвинению в получении взятки направлено в суд в 2019 г.).

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что военнослужащий к уголовной ответственности привлекается впервые, раскаялся в содеянном, способствовал расследованию преступления и имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Приговором Калининградского гарнизонного военного суда контрактнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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