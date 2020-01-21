Ограбивший 80-летнюю соседку и надругавшийся над ней рецидивист получил срок

Озерский районный суд приговорил к 8,5 годам колонии рецидивиста, который в июне прошлого года напал на пожилую соседку. 31-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что в конце июня 2019 года в одном из поселков Озерского района ранее судимый за убийство местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в самодельной маске и с кухонным ножом, разбив окно, проник в дом к 80-летней женщине, проживающей по соседству с его родителями. Мужчина вынудил потерпевшую передать ему все имеющиеся у нее деньги в сумме 5150 рублей, открыто похитил из ее дома мобильный телефон, продукты из холодильника, а также надругался над женщиной, используя физическое превосходство. Несмотря на маску, пожилая женщина узнала нападавшего.

После совершенных преступлений мужчина уехал на такси в соседний поселок, где потратил похищенные деньги на спиртное. Избитую потерпевшую обнаружили в доме пришедшие навестить ее местные жительницы, которые и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

На стадии предварительного следствия в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенных преступлениях он признал, но в судебном заседании от ранее данных показаний отказался.

17 января 2020 года приговором Озерского районного суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.