Полицейские задержали калининградца, прописавшего в своей квартире 8 нелегалов

В Калининграде полиция задержала мужчину, который незаконно прописывал иностранцев в своей квартире. Об этом во вторник, 21 января, сообщили пресс-службе регионального УМВД.



Как сообщили в ведомстве, 31-летний житель города вел свой «бизнес» на протяжении 4 месяцев. За это время он зарегистрировал 8 иностранцев, взяв с каждого по 3 тысячи рублей за услугу. Когда сотрудники полиции осматривали квартиру, то не нашли в ней никаких вещей, которые могли бы принадлежать нелегалам. Соседи также сообщили, что не замечали постоянно проживающих незнакомцев в жилище подозреваемого.

В отношении мужчины дознаватели полиции возбудили уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.