Экс-директора и бухгалтера областной библиотеки в Калининграде осудили за растрату

В Калининграде бывшие директор и главный бухгалтер «Калининградской областной универсальной научной библиотеки» получили условные сроки за растрату денег организации. Об этом во вторник, 21 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В ведомстве отметили, что в период с 2010 по 2017 годы руководство библиотеки фиктивно устраивало на работу сотрудников. Общий ущерб бюджету учреждения составил 1 600 000 рублей.

В центральный районный суд дважды поступало дело подозреваемой в растрате директора Рузовой и главного бухгалтера Башарова. В мае 2019 года дело вернули в прокуратуру из-за неправильно составленного обвинительного заключения прокуратуры. После переработки прокуратура вновь направила материалы в суд, после чего в декабре 2019 года обвиняемых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Бывшего директора государственного учреждения культуры приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а экс-главного бухгалтера к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.