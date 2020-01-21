В Калининграде вор дважды за день ограбил одну квартиру

Ранее судимому калининградцу удалось дважды за один день обворовать одну и ту же квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, ранее судимый мужчина обнаружил незапертую квартиру и украл лежавший в коридоре ноутбук. При попытке скрыться он был замечен хозяином, который попытался его догнать. Пока потерпевший искал вора по окрестностям, тот вернулся в квартиру и украл мобильные телефоны и электроинструмент на 60 тысяч рублей. Обнаружив кражу, потерпевший обратился в полицию. По приметам полицейские установили подозреваемого и задержали его в течение 30 минут.

В отношении 26-летнего калининградца возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.