Калининградка отсудила более 50 тысяч за поврежденное из-за ямы на дороге авто

Калининградка отсудила более 50 тысяч за поврежденное из-за ямы на дороге авто
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде автомобилистка отсудила у дорожно-строительной компании компенсацию за повреждение автомобиля, который попал в превышающие допустимые нормы по ГОСТу яму. Об этом во вторник, 21 января, сообщили в пресс-службе областного суда.

По информации ведомства, в феврале 2019 года машиной управлял супруг автомобилистки. Когда он проезжал по ул. Автомобильной в вечернее время, автомобиль попал в скрытую от обзора дорожную яму и получил механические повреждения. Позже сотрудники ГИБДД составили протокол выявленных в содержании дорог недостатков, согласно которому размеры ухаба превышали допустимые нормы.

Суд установил, что на покрытии проезжей части, где произошло ДТП, имелись дефекты. Уточняется, что ущерб был причинен из-за ненадлежащего содержания дороги компанией «Дорожно-строительное предприятие», которая не приняла своевременных мер по устранению повреждений, а также не выставила предупреждающие знаки о наличии выбоины.

Суд взыскал с ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» в пользу автомобилистки ущерб в размере 52 704 рубля и расходы на оплату госпошлины в размере 1 781 рубль.

Компания с решением не согласилась и подала апелляционную жалобу в областной суд, однако судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

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