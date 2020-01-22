Суд: в Балтийске муниципальное предприятие получало деньги за невыполненные работы

В Балтийске директору муниципального предприятия по благоустройству назначили штраф за предоставление ложных сведений о размещении порубочных отходов. Об этом в среду, 22 января, рассказали в пресс-службе Балтийского городского суда.



Сообщается, что с февраля 2014 года по декабрь 2015 года власти города платили «Благоустройству» за вывоз и дальнейшую утилизацию на полигоне в пос. Круглово веток, пней и стволов деревьев, образовавшихся после выполнения работ. Однако чтобы не тратить средства, которые выделялись фирме для этих целей, он дал подчиненным указания вносить заведомо ложные сведения в документы о размещении порубочных остатков. Из-за этого компания причинила администрации Балтийска ущерб на сумму свыше 300 000 рублей.

Оценив все доказательства, суд признал подсудимого виновным и квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Также его обязали возместить в пользу администрации Балтийска причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.