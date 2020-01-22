В Калининграде сотрудница банка оформила на пенсионерку собственный кредит

В Калининграде 25-летняя сотрудница микрозаймовой компании оформила на пенсионерку кредит, который она не брала. Об этом в среду, 22 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По данным ведомства, женщина воспользовалась данными, которые хранились в организации с момента последнего обращения туда пенсионерки. Когда сотрудница оформила на имя потерпевшей кредит в 27 тысяч рублей, то пошла тратить их на свои нужды. О том, что на ней «висит» долг, пенсионерка узнала после звонков с сообщениями о задолженности.

Полицейские смогли вычислить преступницу. На нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.