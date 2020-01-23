Под Гурьевском погиб водитель без прав, неоднократно нарушавший ПДД (видео)

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В среду, 22 января, в Калининградской области произошло ДТП, в котором погиб 29-летний водитель, который, не имея водительских прав, тем не менее, неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в 14 часов 40 минут на 2-м километре автодороги «подъезд к станции Голубево» 29 –летний водитель «Фольксвагена» на левостороннем закруглении дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения транспортного средства. В результате полученных травм он скончался на месте аварии. Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС с использованием гидравлического аварийно–спасательного инструмента деблокировали тело погибшего.

В ходе проверки водителя по информационном базам Госавтоинспекции было установлено, что погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения, а также никогда не имел водительского удостоверения. В январе 2020 года в отношении водителя был составлен административный материал за вождение в состоянии опьянения.

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Сегодня, в 14 часов 40 минут на 2 километре автодороги «подъезд к станции Голубево» 29 –летний водитель автомобиля «Фольксваген» на левостороннем закруглении дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения транспортного средства. В результате полученных травм водитель скончался на месте аварии. Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС с использованием гидравлического аварийно – спасательного инструмента деблокировали тело погибшего. В ходе проверки водителя по информационном базам Госавтоинспекции было установлено, что погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения, а также никогда не имел водительского удостоверения. В январе 2020 года в отношении водителя был составлен административный материал за вождение в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает водителям требование пункта 10.1 ПДД РФ и рекомендует водителям выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений, а руководствоваться прежде всего погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять меры, вплоть до остановки транспортного средства. #гибдд39#дтп #соблюдайпдд #непревышайскорость

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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