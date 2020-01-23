В Калининграде в ДТП пострадали пешеходы-нарушители, в том числе нетрезвая женщина

В среду, 22 января, в Калининграде в двух ДТП пострадали пешеходы, нарушившие ПДД. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила региональная ГИБДД.

Около 10 часов 40 минут на Советском проспекте 42-летний водитель «Рено» совершил наезд на 50-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП она получила травмы.

А в 11.20 автомобилем «Лифан» под управлением 62-летнего водителя на повороте с Советского проспекта на улицу Гайдара был сбит 19-летний пешеход. По предварительным данным, молодой человек также переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы. В настоящее время проводится проверка, изучаются записи видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.