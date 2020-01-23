В Калининграде в ДТП пострадали пешеходы-нарушители, в том числе нетрезвая женщина

В Калининграде в ДТП пострадали пешеходы-нарушители, в том числе нетрезвая женщина
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Война на дорогах

В среду, 22 января, в Калининграде в двух ДТП пострадали пешеходы, нарушившие ПДД. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила региональная ГИБДД.

Около 10 часов 40 минут на Советском проспекте 42-летний водитель «Рено» совершил наезд на 50-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП она получила травмы.

А в 11.20 автомобилем «Лифан» под управлением 62-летнего водителя на повороте с Советского проспекта на улицу Гайдара был сбит 19-летний пешеход. По предварительным данным, молодой человек также переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы. В настоящее время проводится проверка, изучаются записи видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter