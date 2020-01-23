В Калининградской области штурмовали подпольное производство сигарет (видео)

Силовики нашли в Калининградской области подпольное предприятие по производству сигарет. Об этом в четверг, 23 января, сообщили МВД РФ.

Как отмечают в ведомства, злоумышленники под видом легального производства изготавливали табачные изделия без маркировки специальным акцизными марками. По предварительным данным, стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 млн руб.

Были задержаны генеральный директор компании, начальник цеха и менеджер по снабжению. В ходе обысков у подозреваемых изъяты денежные средства и оборудование для изготовления и расфасовки сигарет. Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ — «Незаконное предпринимательство». Подозреваемым выбрана мера пресечение в виде подписки о невыезде.