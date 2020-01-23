Прокуратура: в Калининградской области выросло число преступлений

В 2019 года в Калининградской области относительно предыдущего года выросло число преступлений. Об этом в четверг, 23 января, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в минувшем году зарегистрировано 14911 преступлений ( рост — 8,6%). При этом такая динамика связана с ростом числа тяжких и особо тяжких преступлений с 2682 до 3315 (на 23,6 %), а также с увеличением имущественных преступлений, в том числе краж с 6147 до 6675 (на 8,6%) и мошенничества с 1665 до 1818 (на 9,2%).

Между тем, число преступлений экономической направленности снизилось на 8,7% (с 608 до 555). Прокуратура связывает это с тем, что зачастую дела по соответствующим статьям возбуждаются необоснованно.

Две трети всех преступлений совершено не имеющими постоянного источника доходов и ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности. Одну треть совершили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Коэффициент преступности на 100 тыс. населения в Калининградской области составил 1487,8 преступлений.