На ул. Суворова перевернулся микроавтобус, дорога «встала» (фото)

Днем в четверг произошло ДТП на улице Суворова в областном центре, из-за которого серьезно осложнилась дорожная обстановка на ул. Суворова. В районе перекрестка с ул. Камской опрокинулся микроавтобус, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец.



В результате ДТП оказалась занята полоса «на выезд» из города. Как отметил очевидец, водитель в ДТП, судя по всему, не пострадал, он находится рядом с перевернувшимся автомобилем на проезжей части. Во время аварии микроавтобус «снес» около 10 метров дорожного ограждения.

По словам собеседника, из-за происшествия на ул. Суворова возникли пробки в обоих направлениях.