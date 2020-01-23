В Калининграде наказали пристава за врученный ему на день рождения подарок

В Калининграде привлекли к дисциплинарной ответственности замгалвы управления Федеральной службы судебных приставов за полученный от коллег подарок. Об этом в четверг, 23 января, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в октябре 2017 года служащий получил в свой день рождения от подчиненных «дорогостоящий подарок стоимостью более 22 тыс. рублей, в связи с чем создал возможность возникновения конфликта интересов». По мнению прокуратуры, это могло повлиять на объективное и беспристрастное исполнение должностных (служебных) обязанностей по отношению к работникам. О подарке служащий начальству не рассказал.

По результатам проверки внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Приказом главы ФССП России заместитель руководителя УФССП по Калининградской области привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном должностном соответствии.