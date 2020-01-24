В Польше задержали мигрантов, перепутавших грузовики и чуть не уехавших в Россию

Пятеро нелегальных мигрантов из Афганистана, спрятавшихся в грузовике с фруктами, были задержаны на прошлой неделе сотрудниками пограничного управления Польши в Бяла-Подляске. Как пишет издание Dziennik Wschodni, мигранты намеревались добраться до стран Западной Европы — Великобритании или Франции, но, как оказалось, еще находясь в Македонии, перепутали машины, выбрав ту, что направлялась в Россию.



Водитель грузовика, гражданин России, был обеспокоен звуками, доносящимися из полуприцепа, и обратился к офицерам в форме на одной из стоянок в районе Бялы-Подляски. Прибывшие на место сотрудники польских служб обнаружили внутри двух мужчин и трех мальчиков. Те были очень удивлены, узнав, что выбранная ими фура направлялась в Россию.

Состояние мигрантов не вызвало у медиков опасений, по решению местного суда они были помещены в охраняемые центры для иностранцев. По делу начато предварительное производство.