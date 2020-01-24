За 2019 год в области из оборота вывели 212 тыс. литров нелегального алкоголя

За 2019 год в Калининградской области вывели из оборота 212 тысяч литров нелегального алкоголя. Об этом в пятницу, 24 января, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.



По данным ведомства, полицейские выявили 857 правонарушений, которые были связаны с незаконным оборотом спиртных напитков, а также возбудили 13 уголовных дел на продающих ее предпринимателей. «Кроме того, 5 уголовных дел было возбуждено в отношении лиц, осуществлявших торговлю спиртными напитками несовершеннолетним», — процитировали в ведомстве слова начальника регионального УМВД России Игоря Илларионова.