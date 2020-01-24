Прокуратура нашла в Калининграде небезопасные батуты

В Калининграде прокуратура нашла центр, в котором посетителям разрешали прыгать на небезопасных батутах. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.



Отмечается, что в батутном центре «Высота», который располагается в Калининграде на Московском проспекте, руководство не продлило подтверждение соответствия. Однако использование батутов, согласно техрегламенту Евразийского экономического союза, разрешается только после подтверждения безопасности устройств.

В связи с этим прокуратура обратилась в петрозаводский городской суд Республики Карелия с требованием запретить хозяину центра использовать небезопасные для посетителей батуты. «После вступления решения суда в законную силу будет организовано его исполнение. Приняты обеспечительные меры», — отметили в ведомстве.