СК: мужчина, чьи останки нашли на берегу моря, погиб от выстрела (фоторобот)

Следователи снова просят у населения помощи в попытке установить личность мужчины, останки которого обнаружены на побережье Балтийского моря в районе пос. Куликово. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе СК.

Скелетированные останки 26 июня 2019 года обнаружил местный житель, они были закопаны на склоне у побережья. На черепе эксперты нашли повреждение, характерное для огнестрельного ранения, что свидетельствует о насильственном характере смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Смерть, предположительно, наступила около 10 лет назад.

Генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат мужчине, хотя раньше у следствия были сомнения в этом. Кроме того, экспертам удалось восстановить прижизненный облик погибшего по костям черепа и составить детальное описание его внешности.

Это мужчина, наиболее вероятный биологический возраст — 40-60 лет, лицо европейского типа, лоб средний по ширине и высоте, нос средний по ширине, профиль контура спинки носа извилистый.

При жизни мужчина лишился почти всех зубов: на верхней челюсти отсутствовали с первого по восьмой зубы справа и первого по восьмой слева. На нижней отсутствовали с первого по шестой справа и с первого по восьмой слева.

Одежда: свитер черный, машинной вязки, в области ворота и­меется белая бирка с надписью латинскими буквами «100% ACRYLIC S 36/38»; рубашка фланелевая клетчатая черно-серая в области ворота имеется бирка белого цвета, имеющая надпись латинскими буквами «BRAT»; подтяжки бежевого цвета с зажимами; ремень черный, кожаный; брюки спортивные темно-синего цвета с надписью в верхней части левой штанины белыми латинскими буквами «Reebok»; трусы-плавки темно-синие, с желтой, зеленой и красной вставками по передней поверхности справа; носки темно-синие, машинной вязки — одна пара; носки черные ручной вязки — одна пара; ботинки черные из комбинированной матерчатой ткани и кожи на шнуровке черного цвета, со следами умеренного ношения, размер не указан (примерный размер 39), на задних частях стелек обоих ботинок имеется надпись белыми большими латинскими буквами «EAGLE».

На месте происшествия обнаружены наручные часы «JAPONA Stainless steel back. Base metal bezel» (на фото — аналогичная модель).

СК обращается к лицам, обладающим информацией о личности погибшего и обстоятельствах его смерти, с просьбой лично обратиться в Светлогорский межрайонный следственный отдел по адресу: город Светлогорск, Калининградский проспект, д. 29, либо по телефонам: 8 401 53 2 40 25, 8 401 53 2 40 27, 8 401 2 305 765 (круглосуточный телефон доверия СУ СКР по Калининградской области), 8 401 2 552 982 (УУР УМВД России по Калининградской области). Конфиденциальность гарантируется.