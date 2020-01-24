В результате стрельбы в Германии погибло не менее шести человек

В общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг, к северо-востоку от Штутгарта в Германии произошла стрельба. Об этом в пятницу сообщает Meduza со ссылкой на Bild. Погибло по меньшей мере шесть человек, еще несколько получили ранения.

Стрельба велась на улице Банхофштрассе, пишет Merkur. По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы. По неподтвержденной информации, молодой мужчина открыл стрельбу по членам своей семьи. Стрелок задержан, других подозреваемых нет, сообщает Focus.