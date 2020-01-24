УМВД: пытаясь сбежать от полиции, наркосбытчик выронил свой «товар»

Полицейские задержали подозреваемого в торговле наркотиками. При попытке сбежать от полицейских мужчина растерял свой «товар». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что 32-летний калининградец продает наркотики. За ним установили наблюдение и задержали в торговом центре на проспекте Победы. Однако тот попытался скрыться, и при побеге из его карманов выпали свертки со стимулятором. При досмотре у мужчины их было обнаружено 17. Экспертиза показала, что это синтетический стимулятор метилэфедрон. Задержанный объяснил, что наркотики он купил в интернете для последующего сбыта.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.