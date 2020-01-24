Полиция объявила в розыск жителя Янтарного, подозреваемого в мошенничестве (фото)

Полиция объявила в розыск 50-летнего Антона Сафронова, проживающего в поселке Янтарном на улице Балебина. Об этом этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
«В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8(40153)2-21-79, 8(40153)2-12-02, 8-909-145-60-38 либо 02 (102 с мобильного)», — говорится в релизе.
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