Снес забор, перевернулся: в Междуречье произошло серьезное ДТП с легковушкой (фото)

Накануне вечером в пос. Междуречье на федеральной трассе произошло серьезное ДТП с легковым автомобилем. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
Судя по фото, водитель не справился с управлением. Его автомобиль снес несколько пролетов металлического дорожного ограждения у жилого дома и перевернулся. Дом остался цел, автомобиль восстановлению не подлежит. О том, в каком состоянии находился водитель, не сообщается.
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