За год в регионе выявлено более 800 наркопреступлений

Сотрудниками полиции за 2019 год выявлено 867 наркопреступлений, что почти на 13% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает региональное УМВД.



На 22,1% больше зафиксировано тяжких и особо тяжких преступлений. К уголовной ответственности привлечено 219 лиц — на 10% больше, чем в 2018 году. Задержаны члены 5 ОПГ, занимавшихся оборотом наркотиков в Калининградской области, к уголовной ответственности привлечены 15 человек. В частности, задержаны организаторы и участники преступной группы, которые наладили канал поставки в наш регион сильнейшего наркотика — карфентанила. А также ликвидирован крупнейший интернет-магазин по продаже запрещенных веществ, который действовал на территории Калининградской области. В 2019 году полицейскими выявлено и раскрыто более 60 наркопреступлений, совершенных с использованием интернета.