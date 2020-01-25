Под Черняховском «Фольксваген» вылетел в кювет из-за двойного обгона﻿

Накануне произошло ДТП на федеральной трассе под Черняховском, в результате чего пострадал пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД в своем Instagram.



Дорожное происшествие случилось на в 15:30 на 99 километре автодороги «Калининград — Нестеров» на участке между Черняховском и Гусевом. Со стороны Черняховска вдвигался «Фольксваген Пассат» под управлением 25-летней девушки, которая на прямом участке дороги приступила к обгону впереди идущей машины, не убедившись в безопасности маневра. В это время ее обгоняла«Хонда Ренжлайн» под управлением 52-летнего водителя. Автомобили столкнулись, водитель «Фольксвагена» потеряла управление и вылетела в кювет слева по ходу движения.

В результате ДТП 25—летняя пассажирка «Фольксвагена» получила травмы.