Под Черняховском «Фольксваген» вылетел в кювет из-за двойного обгона﻿

Накануне произошло ДТП на федеральной трассе под Черняховском, в результате чего пострадал пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД в своем Instagram.
Дорожное происшествие случилось на в 15:30 на 99 километре автодороги «Калининград — Нестеров» на участке между Черняховском и Гусевом. Со стороны Черняховска вдвигался «Фольксваген Пассат» под управлением 25-летней девушки, которая на прямом участке дороги приступила к обгону впереди идущей машины, не убедившись в безопасности маневра. В это время ее обгоняла«Хонда Ренжлайн» под управлением 52-летнего водителя. Автомобили столкнулись, водитель «Фольксвагена» потеряла управление и вылетела в кювет слева по ходу движения.
В результате ДТП 25—летняя пассажирка «Фольксвагена» получила травмы.
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Черняховский район. В 15 часов 30 минут на 99 километре автодороги «Калининград – Нестеров» со стороны г. Черняховска в сторону г. Гусев двигался автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 25-летней девушки, которая на прямом участке дороги приступила к выполнению маневра обгона впереди идущего транспортного средства, предварительно не убедившись в безопасности совершаемого маневра, результате чего допустила столкновение с автомобилем «Хонда Ренжлайн» под управлением 52-летнего водителя, который в момент столкновения находился в процессе обгона автомобиля «Фольксваген». В результате столкновения водитель автомобиля «Фольксваген» потеряла управление и совершила съезд с дороги в придорожный кювет слева по ходу движения. В результате ДТП 25 –летняя пассажирка данного автомобиля получила телесные повреждения. #гибдд39 #ГИБДД #Госавтоинспекция #Калининград #дтп
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