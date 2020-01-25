В Васильково «Рено Логан» врезался в стоящий посреди дороги столб (фото)

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В поселке Васильково произошло ДТП из-за стоящего посреди проезжей части столба. Об этом сообщает Сообщества автомобилистов Калининграда и области в своей группе «ВКонтакте».

В световую опору, расположенную в междворовом проезде в Калининградском переулке, врезался «Рено Логан». Автомобиль получил серьезные повреждения. Как отмечают очевидцы в комментариях к сообщениях к посту, это второй такой случай. После первого на столб нанесли черно-белые полосы, однако он так и остался на проезжей части.

Это не единственный подобный казус в регионе. Также опора (ЛЭП) находится на крайней левой полосе Северного обхода. В сентябре в областном правительтве сообщали, что тогда было открыто только техническое движение, ее должны были убрать энергетики «в соответствии с графиком производства работ». Однако опора до сих пор не перенесена.


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